Бывший игрок одесского Черноморца возглавил клуб в Венгрии

Очередным нашим специалистом заинтересовались в Венгрии. В стране, где в разные годы свой опыт применяли на практике многие представители украинского тренерского цеха, приступил к работе известный по выступлениям в одесских "Черноморце" и СКА/СК "Одесса" полузащитник Вячеслав Еремеев. Обладатель бронзовой и серебряной медалей, а также Кубка Украины в составе "моряков" первой половины 90-х возглавил команду второй лиги "Цеглед" из одноименного города.

- Контракт с клубом подписан пока на один год, - сказал корреспонденту UA-Футбол Еремеев. – Вчера стартовали с победы. В выездном матче выиграли со счетом 1:0 у "Кечкемета-2".

До приезда в Венгрию Вячеслав Еремеев на протяжении многих лет тренировал детей в СДЮШОР "Черноморец" в Одессе, а еще раньше был главным трненером казахстанского "Атырау" и украинского аматорского ФК "Врадиевка".

В венгерском футболе 52-летний одесский тренер появился не случайно – в свое время он выступал в этой стране в роли игрока. В его карьере были клубы "Штадлер", "Дунаферр", "Сегед", "Ломбард"/"Татабанья" и "Дороги", в которых он провел 7 лет.

За последние тридцать лет в Венгрии работало немало украинских тренеров - в частности, Иштван Шандор, Степан Войтко, Юрий Чирков, Игорь Ниченко, Михаил Иваница, Сергей Ребров, который трижды выигрывал чемпионат во главе "Ференцвароша".