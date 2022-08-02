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Фаворов нашел новый клуб в третьей польской лиге

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А еще недавно бегал в еврокубках

Фаворов нашел новый клуб в третьей польской лиге

Фото: Wieczysta Kraków

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Денис Фаворов определился с новой командой.

31-летний фулбек будет выступать в составе польского клуба "Вечный Краков". Ныне коллектив выступает в четвертой группе четвертого польского дивизиона (третья лига)

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Последним клубом Фаворова была "Заря", за которую он выступал за протяжении двух лет. Помимо этого, фулбек играл за "Десну" и "Полтаву".

Ранее сообщалось, что Денис не договорился с "Ворсклой".

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В статье: Денис Фаворов
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Источник:
Wieczysta Kraków

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Комментарии (1)
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Андрей(Киев) (Киев)
02.08.2022 в 19:09
"На повышение пошел",какое сильное желание сбежать с Украины даже третья лига подошла.
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