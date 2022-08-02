Фаворов нашел новый клуб в третьей польской лиге

Украинец Денис Фаворов определился с новой командой.

31-летний фулбек будет выступать в составе польского клуба "Вечный Краков". Ныне коллектив выступает в четвертой группе четвертого польского дивизиона (третья лига)

Последним клубом Фаворова была "Заря", за которую он выступал за протяжении двух лет. Помимо этого, фулбек играл за "Десну" и "Полтаву".