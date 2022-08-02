Фаворов нашел новый клуб в третьей польской лиге
А еще недавно бегал в еврокубках
Фото: Wieczysta Kraków
Украинец Денис Фаворов определился с новой командой.
31-летний фулбек будет выступать в составе польского клуба "Вечный Краков". Ныне коллектив выступает в четвертой группе четвертого польского дивизиона (третья лига)
Последним клубом Фаворова была "Заря", за которую он выступал за протяжении двух лет. Помимо этого, фулбек играл за "Десну" и "Полтаву".
Ранее сообщалось, что Денис
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Источник:Wieczysta Kraków
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Комментарии (1)
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Андрей(Киев) (Киев)
02.08.2022 в 19:09
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