  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зубков снова не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги чемпионов
В тренде

Зубков снова не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги чемпионов

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец намерен покинуть чемпиона Венгрии

Зубков снова не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги чемпионов

фото - ФК "Ференцварош"

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Александр Зубков снова не попал в заявку "Ференцвароша" на матч Лиги чемпионов. Чемпион Венгрии сегодня, 3-го августа, в рамках третьего квалификационного раунда играет в гостях против "Карабаха".

На Зубкова не рассчитывает тренер венгров россиянин Черчесов. Ранее Александр Зубков заявлял, что намерен покинуть венгерскую команду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
satellite (Харьков)
03.08.2022 в 19:25
Как то отваливать надо от этого НЕДОтренера,но как???
Ответить
0
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
03.08.2022 в 19:18
Страна фашистов с тренером рашистов. На что он надеялся?...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде