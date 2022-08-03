Украинец Александр Зубков снова не попал в заявку "Ференцвароша" на матч Лиги чемпионов. Чемпион Венгрии сегодня, 3-го августа, в рамках третьего квалификационного раунда играет в гостях против "Карабаха".

На Зубкова не рассчитывает тренер венгров россиянин Черчесов. Ранее Александр Зубков заявлял, что намерен покинуть венгерскую команду.