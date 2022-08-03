Зубков снова не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги чемпионов
Украинец намерен покинуть чемпиона Венгрии
фото - ФК "Ференцварош"
Украинец Александр Зубков снова не попал в заявку "Ференцвароша" на матч Лиги чемпионов. Чемпион Венгрии сегодня, 3-го августа, в рамках третьего квалификационного раунда играет в гостях против "Карабаха".
На Зубкова не рассчитывает тренер венгров россиянин Черчесов. Ранее Александр Зубков заявлял, что намерен покинуть венгерскую команду.
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Комментарии (2)
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satellite (Харьков)
03.08.2022 в 19:25
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.08.2022 в 19:18
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