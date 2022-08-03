Юрий Вакулко – в основе Риги на матч Лиги конференций
Третий квалификационный раунд, против Жил Висенте
rigafc.lv
"Рига" в третьем раунде квалификации Лиги конференций играет против португальского "Жил Висенте". Первый матч противостояния состоится сегодня, 3-го августа. Начало – 20:00.
В основном составе латвийской команды выйдет и украинец – Юрий Вакулко. Он является стабильным игроком первой "одиннадцатки".
Отметим, что экс-нападающий полтавской "Ворсклы" Рангел остался в запасе "Риги".
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