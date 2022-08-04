Тарас Качараба не попал в стартовый состав на матч ЛК против новой команды Вербича
Словенца еще не заявили
Фото: Slavia Prague
В третьем квалификационном раунде Лиги конференций чешская "Славия" на своем поле сыграет против "Панатинайкоса".
Чехи объявили состав, и в нем место для Тараса Качарабы нашлось только в резерве. Добавим, что Беньямина Вербича, недавно переехавшего в "Панатинайкос" из "Динамо" (Киев), нет даже в заявке.
Матч начнется в 20:00.
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