Иван Петряк забил и заработал пенальти в матче Лиги конференций

Венгерский "Фехервар" в третьем раунде квалификации Лиги конференций противостоит молдавскому "Петрокубу". Между соперника – большая разница классе, что и ощущается. По состоянию на 65-ю минуту – счет 4:0 в пользу "Фехервара".

Четвертый гол венгерской команды оформил украинский полузащитник Иван Петряк. Он отозвался на фланговую передачу и легко пробил с нескольких метров.

Отметим, что в этом матче также участвуют украинцы Артём Шабанов и Евгений Макаренко. В резерве "Петрокуба" находится Артем Федоров (вскоре вышел на замену).