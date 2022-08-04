Иван Петряк забил и заработал пенальти в матче Лиги конференций
Усовершенствовал разгром соперника из Молдовы
Фото: MOL Fehérvár FC
Венгерский "Фехервар" в третьем раунде квалификации Лиги конференций противостоит молдавскому "Петрокубу". Между соперника – большая разница классе, что и ощущается. По состоянию на 65-ю минуту – счет 4:0 в пользу "Фехервара".
Четвертый гол венгерской команды оформил украинский полузащитник Иван Петряк. Он отозвался на фланговую передачу и легко пробил с нескольких метров.
Отметим, что в этом матче также участвуют украинцы Артём Шабанов и Евгений Макаренко. В резерве "Петрокуба" находится Артем Федоров (вскоре вышел на замену).
UPD. В конце игрового времени Иван Петряк еще и заработал пенальти, который уверенно реализовал Зивзвидзе - 5:0.
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