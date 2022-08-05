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Украинец Александр Драмбаев забил Брюгге за Зюлте-Варегем

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Первый гол левого защитника в сезоне

Украинец Александр Драмбаев забил Брюгге за Зюлте-Варегем

Фото: twitter.com/ESSEVEELIVE

Новина українською

"Зюлте-Варегем" сыграл вничью с "Брюгге" (1:1) в рамках третьего тура Лиги Жюпиле. Единственный гол гостей забил украинец Александр Драмбаев.

Драмбаев забил гол на 69 минуте встречи. Ему ассистировал Алю Фадера.

Александр перешел в "Зюлте" этим летом из "Шахтера". До этого 21-летний защитник сезон выступал в аренде за "Мариуполь".

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

В этом сезоне Драмбаев провел уже 3 матча за "Зюлте". Команда идет на 3 месте в Лиге Жюпиле.

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В статье: Брюгге Зюлте-Варегем
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