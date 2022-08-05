Украинец Александр Драмбаев забил Брюгге за Зюлте-Варегем
Первый гол левого защитника в сезоне
Фото: twitter.com/ESSEVEELIVE
"Зюлте-Варегем" сыграл вничью с "Брюгге" (1:1) в рамках третьего тура Лиги Жюпиле. Единственный гол гостей забил украинец Александр Драмбаев.
Драмбаев забил гол на 69 минуте встречи. Ему ассистировал Алю Фадера.
Александр перешел в "Зюлте" этим летом из "Шахтера". До этого 21-летний защитник сезон выступал в аренде за "Мариуполь".
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
В этом сезоне Драмбаев провел уже 3 матча за "Зюлте". Команда идет на 3 месте в Лиге Жюпиле.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Воронки приехали? В Беларуси пропала девушка, которая исполнила песню Океана Эльзы в баре
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина берет недельный максимум. У конкурентов тоже есть аргументы
- Иван Петряк почтил память погибшего на войне тестя после гола в Лиге конференций
- Удачное начало. Зинченко отличился голевой в первой официальной игре за Арсенал
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти