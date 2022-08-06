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Безус продолжит карьеру на Кипре

Наши за границей
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Украинец будет защищать цвета действующего обладателя кубка Кипра

Безус продолжит карьеру на Кипре

Фото: instagram.com/romabezus

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Роман Безус нашел себе новый клуб. Теперь хавбек будет выступать на Кипре за "Омонию".

Условия контракта между сторонами неизвестны. Попутно напомним, что Безус в конце весны оставил "Гент" в качестве свободного агента.

Ближайший матч "Омонии" состоится 12 августа за Суперкубок страны. А после этого у коллектива из Никосии будет две встречи в Лиге Европы против бывшего клуба Безуса, "Гента".

31-летний Роман Безус воспитанник кременчугского "Кременя". В Украине он выступал в "Ворскле", "Динамо" и "Днепре". С 2016-го Безус играл в Бельгии сначала за "Сент-Трюйден", а затем за "Гент".

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В статье: Роман Безус Омония (Никосия)
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