Безус продолжит карьеру на Кипре

Украинский полузащитник Роман Безус нашел себе новый клуб. Теперь хавбек будет выступать на Кипре за "Омонию".

Условия контракта между сторонами неизвестны. Попутно напомним, что Безус в конце весны оставил "Гент" в качестве свободного агента.

Ο ΛΑΟΣ το ζήτησε και ο Roman Bezus είναι εδώ! ☘️✌️ pic.twitter.com/iQOLMfOvG9 — OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) August 6, 2022

Ближайший матч "Омонии" состоится 12 августа за Суперкубок страны. А после этого у коллектива из Никосии будет две встречи в Лиге Европы против бывшего клуба Безуса, "Гента".

31-летний Роман Безус воспитанник кременчугского "Кременя". В Украине он выступал в "Ворскле", "Динамо" и "Днепре". С 2016-го Безус играл в Бельгии сначала за "Сент-Трюйден", а затем за "Гент".