Безус продолжит карьеру на Кипре
Украинец будет защищать цвета действующего обладателя кубка Кипра
Фото: instagram.com/romabezus
Украинский полузащитник Роман Безус нашел себе новый клуб. Теперь хавбек будет выступать на Кипре за "Омонию".
Условия контракта между сторонами неизвестны. Попутно напомним, что Безус в конце весны оставил "Гент" в качестве свободного агента.
Ο ΛΑΟΣ το ζήτησε και ο Roman Bezus είναι εδώ! ☘️✌️ pic.twitter.com/iQOLMfOvG9— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) August 6, 2022
Ближайший матч "Омонии" состоится 12 августа за Суперкубок страны. А после этого у коллектива из Никосии будет две встречи в Лиге Европы против бывшего клуба Безуса, "Гента".
31-летний Роман Безус воспитанник кременчугского "Кременя". В Украине он выступал в "Ворскле", "Динамо" и "Днепре". С 2016-го Безус играл в Бельгии сначала за "Сент-Трюйден", а затем за "Гент".
Популярное сейчас
- Сегодня Кривбасс играет с Металлистом, Рух - Черноморец и другие. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- На матч Рома – Шахтер продано уже 70 тысяч билетов
- россия открыто формирует еще один армейский корпус для войны в Украине, - ISW
- Иван Петряк почтил память погибшего на войне тестя после гола в Лиге конференций
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен