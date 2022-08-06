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Виталий Миколенко – в старте Эвертона на игру с Челси

Наши за границей
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Украинец начнет новый сезон АПЛ в основе клуба

Виталий Миколенко – в старте Эвертона на игру с Челси

Фото: KEEPUP

UA-Футбол
Новина українською

"Эвертон" объявил стартовый состав команды на предстоящую игру с лондонским "Челси". В основе ливерпульского клуба сыграет и украинский левый защитник Виталий Миколенко.

В стартовом составе "Эвертона" сыграют:

Джордан Пикфорд – Натан Паттерсон, Джеймс Тарковски, Йерри Мина, Бен Годфри, Виталий Миколенко – Демарай Грэй, Абдулай Дукуре, Алекс Ивоби, Двайт МакНил – Энтони Гордон

В стартовом составе "Челси" же выйдут:

Эдуар Менди – Сесар Аспиликуэта, Тьяго Силва, Калиду Кулибали – Рис Джеймс, Н`Голо Канте, Жоржиньо, Бен Чилвелл – Мэйсон Маунт, Кай Хаверц, Рахим Стерлинг

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Виталий Миколенко
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