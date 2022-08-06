Виталий Миколенко – в старте Эвертона на игру с Челси
Украинец начнет новый сезон АПЛ в основе клуба
Фото: KEEPUP
"Эвертон" объявил стартовый состав команды на предстоящую игру с лондонским "Челси". В основе ливерпульского клуба сыграет и украинский левый защитник Виталий Миколенко.
В стартовом составе "Эвертона" сыграют:
Джордан Пикфорд – Натан Паттерсон, Джеймс Тарковски, Йерри Мина, Бен Годфри, Виталий Миколенко – Демарай Грэй, Абдулай Дукуре, Алекс Ивоби, Двайт МакНил – Энтони Гордон
В стартовом составе "Челси" же выйдут:
Эдуар Менди – Сесар Аспиликуэта, Тьяго Силва, Калиду Кулибали – Рис Джеймс, Н`Голо Канте, Жоржиньо, Бен Чилвелл – Мэйсон Маунт, Кай Хаверц, Рахим Стерлинг
Our first XI of the season ????#EVECHE pic.twitter.com/GPBxd6XMxz— Everton (@Everton) August 6, 2022
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