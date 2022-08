Виталий Миколенко – в старте Эвертона на игру с Челси

"Эвертон" объявил стартовый состав команды на предстоящую игру с лондонским "Челси". В основе ливерпульского клуба сыграет и украинский левый защитник Виталий Миколенко.

В стартовом составе "Эвертона" сыграют:

Джордан Пикфорд – Натан Паттерсон, Джеймс Тарковски, Йерри Мина, Бен Годфри, Виталий Миколенко – Демарай Грэй, Абдулай Дукуре, Алекс Ивоби, Двайт МакНил – Энтони Гордон

В стартовом составе "Челси" же выйдут:

Эдуар Менди – Сесар Аспиликуэта, Тьяго Силва, Калиду Кулибали – Рис Джеймс, Н`Голо Канте, Жоржиньо, Бен Чилвелл – Мэйсон Маунт, Кай Хаверц, Рахим Стерлинг

Our first XI of the season ????#EVECHE pic.twitter.com/GPBxd6XMxz