Украинский легионер забил за чешский Слован
Максим Таловеров помог своей команде разгромить Теплицу
Фото: 24 канал
Во втором туре чемпионата Чехии "Слован" (Либерец) на своем поле принимал "Теплице", матч закончился победой хозяев – 5:1. Один из голов оформил украинский легионер "Слована" Максим Таловеров.
На 21-й минуте он откликнулся на подачу со штрафного и из центра площади ворот точно пробил в угол.
Таловеров – футболист 2000-го года рождения. Всю свою профессиональную карьеру провел в Чехии. Выступал за "Чешское Будейовице", теперь – за "Слован". Он игрок сборной Украины U21.
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