  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский легионер забил за чешский Слован
В тренде

Украинский легионер забил за чешский Слован

Наши за границей
(1 голосов)

Максим Таловеров помог своей команде разгромить Теплицу

Украинский легионер забил за чешский Слован

Фото: 24 канал

UA-Футбол
Новина українською

Во втором туре чемпионата Чехии "Слован" (Либерец) на своем поле принимал "Теплице", матч закончился победой хозяев – 5:1. Один из голов оформил украинский легионер "Слована" Максим Таловеров.

На 21-й минуте он откликнулся на подачу со штрафного и из центра площади ворот точно пробил в угол.

Таловеров – футболист 2000-го года рождения. Всю свою профессиональную карьеру провел в Чехии. Выступал за "Чешское Будейовице", теперь – за "Слован". Он игрок сборной Украины U21.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Таловеров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде