Игнатенко оформил дебютный гол за Бордо
Первый гол украинского хавбека во французском чемпионате
фото - ФК Бордо / автор невідомий
В рамках второго тура французской Лиги 2 "Бордо" играет на выезде против "Родеза". Гости побеждают 2:0.
Счет в поединке первенства открыл полузащитник гостей Даниил Игнатенко - украинский хавбек открыл счет в игре уже на 4-й минуте встрече.
Этот гол стал первым для 25-летнего украинца в составе французского клуба, ранее в 11 встречах в футболке "Бордо" Даниил оформил три ассиста.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кривбасс и Металлист расписали ничью в спарринге
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Данилов – о контрнаступлении: Нужно набраться терпения и дать военным делать свое дело
- Известно, сколько Шахтер заработал на трансфере Игнатенко
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
06.08.2022 в 20:38
Ответить
0
0