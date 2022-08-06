Игнатенко оформил дебютный гол за Бордо

В рамках второго тура французской Лиги 2 "Бордо" играет на выезде против "Родеза". Гости побеждают 2:0.

Счет в поединке первенства открыл полузащитник гостей Даниил Игнатенко - украинский хавбек открыл счет в игре уже на 4-й минуте встрече.

Этот гол стал первым для 25-летнего украинца в составе французского клуба, ранее в 11 встречах в футболке "Бордо" Даниил оформил три ассиста.