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Игнатенко оформил дебютный гол за Бордо

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Первый гол украинского хавбека во французском чемпионате

Игнатенко оформил дебютный гол за Бордо

фото - ФК Бордо / автор невідомий

Новина українською

В рамках второго тура французской Лиги 2 "Бордо" играет на выезде против "Родеза". Гости побеждают 2:0.

Счет в поединке первенства открыл полузащитник гостей Даниил Игнатенко - украинский хавбек открыл счет в игре уже на 4-й минуте встрече.

Этот гол стал первым для 25-летнего украинца в составе французского клуба, ранее в 11 встречах в футболке "Бордо" Даниил оформил три ассиста.

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В статье: Бордо Даниил Игнатенко Родез
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.08.2022 в 20:38
Где видео ???
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