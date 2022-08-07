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Ребров: Чемпионат ОАЭ – увлекательный, мне здесь приятно работать

Наши за границей
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Наш соотечественник не собирается менять место работы

Ребров: Чемпионат ОАЭ – увлекательный, мне здесь приятно работать

Фото:facebook.com/alainfcae

Новина українською

Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал планы команды на следующий сезон.

"Я не прекращаю работать, даже если добился всех поставленных целей. В Венгрии я трижды подряд завоевывал титул чемпиона.

Я знаю, что все довольны титулами, которые мы выиграли в последнем сезоне, поэтому мы упорно работаем над подготовкой к следующей кампании.‎

Я верю, что конкуренция будет мощной. В лиге ОАЭ много выдающихся иностранцев, находящихся на хорошем уровне. Я также считаю, что местный чемпионат действительно захватывающий. Здесь приятно работать, а завоевание двух титулов в моем первом сезоне с командой мотивирует меня продолжать работу", – сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Сайт ФК "Аль-Айн"

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