Ребров: Чемпионат ОАЭ – увлекательный, мне здесь приятно работать
Наш соотечественник не собирается менять место работы
Фото:facebook.com/alainfcae
Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал планы команды на следующий сезон.
"Я не прекращаю работать, даже если добился всех поставленных целей. В Венгрии я трижды подряд завоевывал титул чемпиона.
Я знаю, что все довольны титулами, которые мы выиграли в последнем сезоне, поэтому мы упорно работаем над подготовкой к следующей кампании.
Я верю, что конкуренция будет мощной. В лиге ОАЭ много выдающихся иностранцев, находящихся на хорошем уровне. Я также считаю, что местный чемпионат действительно захватывающий. Здесь приятно работать, а завоевание двух титулов в моем первом сезоне с командой мотивирует меня продолжать работу", – сказал Ребров.
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