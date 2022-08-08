На официальном уровне. Ракицкий дебютировал за Адана Демирспор
Украинский защитник отыграл полный матч
Фото: facebook.com/AdsKulubu
Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий провел официальный поединок за "Адана Демирспор". Футболист принял участие в матче 1-го тура Суперлиги против "Гирсерунспора".
Ярослав вышел со стартовых минут и отыграл весь поединок. Результативными действиями украинец не отличился, но при этом заработал желтую карточку. Встреча завершилась победой команды Ракицкого со счетом 3:2.
Напомним, Ярослав Ракицкий в июле подписал с "Демирспором" контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.
Чемпионат Турции. 1-й тур
"Гирсерунспор" - Адана Демирспор" 2:3
Голы: Борха, 56, Рахметулла, 90+1 — Инглер, 23, Беланда, 28, Оньекуру, 82.
Популярное сейчас
- Штурм - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Без шансов для горняков. Видео голов и обзор матча Рома - Шахтер 5:0
- Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
- Удачное начало. Зинченко отличился голевой в первой официальной игре за Арсенал
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925