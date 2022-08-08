На официальном уровне. Ракицкий дебютировал за Адана Демирспор

Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий провел официальный поединок за "Адана Демирспор". Футболист принял участие в матче 1-го тура Суперлиги против "Гирсерунспора".

Ярослав вышел со стартовых минут и отыграл весь поединок. Результативными действиями украинец не отличился, но при этом заработал желтую карточку. Встреча завершилась победой команды Ракицкого со счетом 3:2.

Напомним, Ярослав Ракицкий в июле подписал с "Демирспором" контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.

Чемпионат Турции. 1-й тур

"Гирсерунспор" - Адана Демирспор" 2:3

Голы: Борха, 56, Рахметулла, 90+1 — Инглер, 23, Беланда, 28, Оньекуру, 82.