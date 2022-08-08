Классный дебют. Батюшину понадобилось 13 минут, чтобы забить первый гол за Дилу
Положил начало разгрома в кубковой игре
Фото: Металлист 1925
В конце прошедшей недели украинец Юрий Батюшин стал игроком грузинского клуба "Дила".
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Сегодня он дебютировал в матче кубка Грузии против "Мачахелы". "Дила" добыла достаточно легкую победу со счетом 6:1, а первый гол на 13-й минуте забил все тот же Батюшин.
Отметим, что "Дилу" тренирует экс-наставник "Металлиста 1925" Андрей Демченко.
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