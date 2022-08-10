Безус: Гент предлагал вернуться, когда были почти решены вопросы с Омонией

Полузащитник сборной Украины Роман Безус рассказал, как у него появился вариант с переходом в кипрскую "Омонию".

"Приглашение из Кипра не застало меня врасплох. Еще зимой у меня был контакт с одним из местных клубов, но "Гент", которому поступило предложение, меня тогда не отпустил. Теперь я был свободным агентом, потому сам решал свою судьбу.

Я не могу сказать, что у меня было очень много вариантов. Это не так. Но из приглашавших клубов "Омония" оказалась наиболее настойчивой. Важно, что команда хочет решать серьезные задачи, а также будет выступать в еврокубках.

Да, "Гент" действительно предлагал вернуться, но уже в самый последний момент. Когда все вопросы с "Омонией" были почти решены. Мне казалось, что бельгийцы рассматривали меня как пожарный вариант. Киприоты, подчеркну, были более настойчивы.

В Украину никто из клубов не звал. Только на уровне разговоров – не больше. Первые впечатления от "Омонии"? Наверное, такие, какие были шесть лет назад, когда я впервые приехал в Бельгию. Здесь тоже все по-новому, но встретили меня очень хорошо. Хорошая база, качественные тренировочные поля. Клуб Холдинг марки. Теперь выбираю дом, в котором будет проживать моя семья", - рассказал Безус.