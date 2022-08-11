Бывший полузащитник Металлиста стал игроком азербайджанского клуба

Бывший полузащитник "Металлиста" Андрей Стрижак нашел новую команду. Хавбек стал игроком азербайджанского клуба "Габала".

Контракт с 22-летним украинцем подписан на год с возможностью продления еще на один сезон.

Прошлый сезон Стрижак начинал в харьковском "Металлисте", но в конце августа был отправлен за игровой практикой в "Олимпик". Вторую половину сезона 2021/22 он провел в хорватском "Меджимурье" из города Чаковец.

Ранее Стрижак выступал за юношеские команды "Динамо" и "Шахтера". Кроме того, он успел поиграть за киевский "Арсенал", "Ворсклу" U-21, "Черноморец" и "Горняк-Спорт".

"Габала" заняла четвертое место в прошлом розыгрыше Премьер-лиги Азербайджана.