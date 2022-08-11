Бывший полузащитник Металлиста стал игроком азербайджанского клуба
Контракт был подписан по схеме 1+1
Фото: gabalafc.az
Бывший полузащитник "Металлиста" Андрей Стрижак нашел новую команду. Хавбек стал игроком азербайджанского клуба "Габала".
Контракт с 22-летним украинцем подписан на год с возможностью продления еще на один сезон.
Прошлый сезон Стрижак начинал в харьковском "Металлисте", но в конце августа был отправлен за игровой практикой в "Олимпик". Вторую половину сезона 2021/22 он провел в хорватском "Меджимурье" из города Чаковец.
Ранее Стрижак выступал за юношеские команды "Динамо" и "Шахтера". Кроме того, он успел поиграть за киевский "Арсенал", "Ворсклу" U-21, "Черноморец" и "Горняк-Спорт".
"Габала" заняла четвертое место в прошлом розыгрыше Премьер-лиги Азербайджана.
???????? Xoş gəldin, Andrey!— Gabala SC (@GabalaSC) August 10, 2022
???????? Ласкаво просимо, Андрій!
Ətraflı: https://t.co/nIY9H0xihi#gsc #gabalasc pic.twitter.com/ElxLFwpPUX
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