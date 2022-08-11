  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Бывший полузащитник Металлиста стал игроком азербайджанского клуба
В тренде

Бывший полузащитник Металлиста стал игроком азербайджанского клуба

Наши за границей
(1 голосов)

Контракт был подписан по схеме 1+1

Бывший полузащитник Металлиста стал игроком азербайджанского клуба

Фото: gabalafc.az

Новина українською

Бывший полузащитник "Металлиста" Андрей Стрижак нашел новую команду. Хавбек стал игроком азербайджанского клуба "Габала".

Контракт с 22-летним украинцем подписан на год с возможностью продления еще на один сезон.

Прошлый сезон Стрижак начинал в харьковском "Металлисте", но в конце августа был отправлен за игровой практикой в "Олимпик". Вторую половину сезона 2021/22 он провел в хорватском "Меджимурье" из города Чаковец.

Ранее Стрижак выступал за юношеские команды "Динамо" и "Шахтера". Кроме того, он успел поиграть за киевский "Арсенал", "Ворсклу" U-21, "Черноморец" и "Горняк-Спорт".

"Габала" заняла четвертое место в прошлом розыгрыше Премьер-лиги Азербайджана.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Габала (Азербайджан) Андрей Стрижак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде