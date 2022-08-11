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Экс-игрок сборной Украины: Отдать детей в русскую школу? Это исключено

Наши за границей
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Украинец надеется, что они скоро закроются по всему миру

Экс-игрок сборной Украины: Отдать детей в русскую школу? Это исключено

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - М. Козелко

Новина українською

Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус категорически против того, чтобы его дети учились в русскоязычной школе на Кипре.

— Детям придется заниматься в российской школе? Украинской там, наверное, пока нет…

— Какая русская школа? Это исключено – ты меня хорошо знаешь. На Кипре, как и в Бельгии, есть интернациональное учебное заведение. Там мои дети и будут учиться. А русские школы, надеюсь, скоро закроются по всему миру, — заявил Безус в интервью Команда №1.

Ранее Безус рассказал, почему выбрал именно "Омонию" для продолжения карьеры. Напомним, что экс-игрок сборной Украины заключил с кипрским клубом контракт на 2 года.

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В статье: Роман Безус Омония (Никосия) война с Россией
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Источник:
Команда №1

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