Экс-игрок сборной Украины: Отдать детей в русскую школу? Это исключено
Украинец надеется, что они скоро закроются по всему миру
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - М. Козелко
Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус категорически против того, чтобы его дети учились в русскоязычной школе на Кипре.
— Детям придется заниматься в российской школе? Украинской там, наверное, пока нет…
— Какая русская школа? Это исключено – ты меня хорошо знаешь. На Кипре, как и в Бельгии, есть интернациональное учебное заведение. Там мои дети и будут учиться. А русские школы, надеюсь, скоро закроются по всему миру, — заявил Безус в интервью Команда №1.
Ранее Безус рассказал, почему выбрал именно "Омонию" для продолжения карьеры. Напомним, что экс-игрок сборной Украины заключил с кипрским клубом контракт на 2 года.
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