Украинский игрок перешел в клуб из Казахстана, возглавляемый Костышиным
Весной он покинул польскую "Краковию"
Фото: fcaqsu
Еще один украинский футболист перебрался в чемпионат Казахстана. 33-летний Алексей Дитятьев стал игроком казахстанского "Аксу".
Сроки и условия соглашения с украинцем не афишируются, но по данным Transfermarkt, украинец заключил с командой контракт до конца 2022 года.
Последним клубом Дитятьева была польская "Краковия", которую он покинул в мае этого года. Всего в составе команды из Кракова защитник отыграл 81 матча, в котором забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи. Вместе с польским коллективом Алексей выигрывал Кубок и Суперкубок Польши.
Ранее он также защищал цвета "Крымтеплицы", "Буковины", "Олимпика", "Ворсклы" и "Карпат". Напомним, что "Аксу" тренирует украинец Руслан Костышин. В нынешнем чемпионате Казахстана клуб идет на 10- месте.
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