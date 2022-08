Малиновский может покинуть Аталанту - украинцем интересуется новичок АПЛ

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский может покинуть итальянский клуб. Об этом пишет в своем Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, на 29-летнего украинца претендует "Ноттингем Форест". Также с агентами хавбека контактируют клубы АПЛ и Серии А. В ближайшее время Малиновский обсудит свое будущее с руководством "Аталанты".

В прошлом сезоне Руслан отыграл 41 матч во всех турнирах за "бергамасков", в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Также напомним, что "Ноттингем Форест" вернулся в АПЛ после 23-летнего перерыва.

Ruslan Malinovskyi could be the next player to leave Atalanta - exploring options around Europe, with Premier League and Italian clubs in contact with his agents. ???????? #transfers



Nottingham Forest are among many clubs interested - Malinovskyi wants to discuss his future soon.