Малиновский может покинуть Аталанту - украинцем интересуется новичок АПЛ
Интересный вариант продолжения карьеры для хавбека
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский может покинуть итальянский клуб. Об этом пишет в своем Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, на 29-летнего украинца претендует "Ноттингем Форест". Также с агентами хавбека контактируют клубы АПЛ и Серии А. В ближайшее время Малиновский обсудит свое будущее с руководством "Аталанты".
В прошлом сезоне Руслан отыграл 41 матч во всех турнирах за "бергамасков", в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Также напомним, что "Ноттингем Форест" вернулся в АПЛ после 23-летнего перерыва.
Ruslan Malinovskyi could be the next player to leave Atalanta - exploring options around Europe, with Premier League and Italian clubs in contact with his agents. ???????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2022
Nottingham Forest are among many clubs interested - Malinovskyi wants to discuss his future soon.
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