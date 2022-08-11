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Малиновский может покинуть Аталанту - украинцем интересуется новичок АПЛ

Наши за границей
(1 голосов)

Интересный вариант продолжения карьеры для хавбека

Малиновский может покинуть Аталанту - украинцем интересуется новичок АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский может покинуть итальянский клуб. Об этом пишет в своем Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, на 29-летнего украинца претендует "Ноттингем Форест". Также с агентами хавбека контактируют клубы АПЛ и Серии А. В ближайшее время Малиновский обсудит свое будущее с руководством "Аталанты".

В прошлом сезоне Руслан отыграл 41 матч во всех турнирах за "бергамасков", в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Также напомним, что "Ноттингем Форест" вернулся в АПЛ после 23-летнего перерыва.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Ноттингем Форест (Ноттингем)
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
11.08.2022 в 15:43
Малина, ты был рождён для АПЛ, ты в своей карьере сделал все правильно. Шёл шаг за шагом..Ты блестал в Бельгии, показал свои лучшие качества в Италии, пришло время выходить на новый уровень.Давай в АПЛ.
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