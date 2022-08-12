  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Видео, как Кочергин забил за Ракув в ЛК. Это его четвертое результативное действие в еврокубках в этом сезоне
В тренде

Видео, как Кочергин забил за Ракув в ЛК. Это его четвертое результативное действие в еврокубках в этом сезоне

Наши за границей
(1 голосов)

Пострадал словацкий Спартак

Видео, как Кочергин забил за Ракув в ЛК. Это его четвертое результативное действие в еврокубках в этом сезоне

фото - ФК Ракув / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций польский "Ракув" одолел словацкий "Спартак" из Трнавы 1:0. Первый матч также выиграли поляки – 2:0.

Единственный гол в матче забил украинский легионер "Ракува" Владислав Кочергин. Он открылся под передачу и с острого угла точно пробил низом. Для Кочергина это третий гол в четырех матчах текущего евросезона. Также в его активе один ассист.

Полный видео обзор матча "Ракув" – "Спартак" (Трнава). Гол Кочергина – с 4:53 на видео.

Добавим, что в раунде плей-офф Лиги конференций "Ракув" сыграет против чешской "Славии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде