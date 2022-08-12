Видео, как Кочергин забил за Ракув в ЛК. Это его четвертое результативное действие в еврокубках в этом сезоне

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций польский "Ракув" одолел словацкий "Спартак" из Трнавы 1:0. Первый матч также выиграли поляки – 2:0.

Единственный гол в матче забил украинский легионер "Ракува" Владислав Кочергин. Он открылся под передачу и с острого угла точно пробил низом. Для Кочергина это третий гол в четырех матчах текущего евросезона. Также в его активе один ассист.

Полный видео обзор матча "Ракув" – "Спартак" (Трнава). Гол Кочергина – с 4:53 на видео.

Добавим, что в раунде плей-офф Лиги конференций "Ракув" сыграет против чешской "Славии".