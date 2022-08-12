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Видео назначенного Екатериной Монзуль пенальти в матче Лиги конференций. У одной из команд были претензии

Наши за границей
(1 голосов)

Хайбернианс (Мальта) – РФШ (Латвия) 1:3

Видео назначенного Екатериной Монзуль пенальти в матче Лиги конференций. У одной из команд были претензии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций встречались мальтийский "Хайбернианс" и латвийская РФШ. По итогу выиграли гости 3:1 (результат первого матча – 1:1), РФШ прошла дальше.

В матче было семь желтых карточек и два пенальти. А судила матч украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

Вот видео первого пенальти, назначенного в ворота "Хайбернианса" на 44-й минуте. Игроки мальтийской команды эмоционально протестовали против этого решения, но оно осталось неизменным.

Также отметим, что не уверен в правоте Екатерины Монзуль и штатный судейский эксперт нашего сайта Мирослав Ступар.

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В статье: Екатерина Монзуль Лига конференций
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