Видео назначенного Екатериной Монзуль пенальти в матче Лиги конференций. У одной из команд были претензии
Хайбернианс (Мальта) – РФШ (Латвия) 1:3
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций встречались мальтийский "Хайбернианс" и латвийская РФШ. По итогу выиграли гости 3:1 (результат первого матча – 1:1), РФШ прошла дальше.
В матче было семь желтых карточек и два пенальти. А судила матч украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.
Вот видео первого пенальти, назначенного в ворота "Хайбернианса" на 44-й минуте. Игроки мальтийской команды эмоционально протестовали против этого решения, но оно осталось неизменным.
Также отметим, что не уверен в правоте Екатерины Монзуль и штатный судейский эксперт нашего сайта Мирослав Ступар.
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