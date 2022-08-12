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Курс на Англию? Жена Малиновского показала упакованные вещи

Наши за границей
(1 голосов)

Роксана намекнула на уход мужа из "Аталанты"

Курс на Англию? Жена Малиновского показала упакованные вещи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский близок к смене клуба в летнее трансферное окно. Вчера, в СМИ появилась информация, что хавбек может стать игроком "Ноттингем Форест".

Жена футболиста Роксана Малиновская в своем Instagram показала запакованные вещи семьи. В комментарии к снимкам она написала "Конец" и "Осталось немного дел". Возможно, таким образом Роксана намекает на скорый уход украинца из "Аталанты".

Ранее стало известно, сколько "Ноттингем Форест" предложил "бергамаскам" за трансфер Малиновского.

Курс на Англию? Жена Малиновского показала упакованные вещи - изображение 1Курс на Англию? Жена Малиновского показала упакованные вещи - изображение 2
Фото: instagram.com/roksana_m7

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Ноттингем Форрест Роксана Малиновская
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.08.2022 в 15:44
АПЛ это топ лига при всем уважении к Серии А! Ещё бы Довбыка и Яремчука в АПЛ,а потом ещё Забарного с Шапаренко
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