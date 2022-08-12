Курс на Англию? Жена Малиновского показала упакованные вещи
Роксана намекнула на уход мужа из "Аталанты"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский близок к смене клуба в летнее трансферное окно. Вчера, в СМИ появилась информация, что хавбек может стать игроком "Ноттингем Форест".
Жена футболиста Роксана Малиновская в своем Instagram показала запакованные вещи семьи. В комментарии к снимкам она написала "Конец" и "Осталось немного дел". Возможно, таким образом Роксана намекает на скорый уход украинца из "Аталанты".
Ранее стало известно, сколько "Ноттингем Форест" предложил "бергамаскам" за трансфер Малиновского.
Фото: instagram.com/roksana_m7
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.08.2022 в 15:44
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