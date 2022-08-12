Курс на Англию? Жена Малиновского показала упакованные вещи

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский близок к смене клуба в летнее трансферное окно. Вчера, в СМИ появилась информация, что хавбек может стать игроком "Ноттингем Форест".

Жена футболиста Роксана Малиновская в своем Instagram показала запакованные вещи семьи. В комментарии к снимкам она написала "Конец" и "Осталось немного дел". Возможно, таким образом Роксана намекает на скорый уход украинца из "Аталанты".

Ранее стало известно, сколько "Ноттингем Форест" предложил "бергамаскам" за трансфер Малиновского.

Фото: instagram.com/roksana_m7