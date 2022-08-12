Обоюдное согласие сторон. Александр Нойок досрочно покинул кипрский клуб
Оставался еще год контракта
Фото: Apollon Limassol FC
Украинец Александр Нойок получил статус свободного агента.
В эту пятницу полузащитник покинул кипрский "Аполлон". Контракт, который по официальным данным действовал еще один год, был разорван по обоюдному согласию сторон.
Ευχαριστούμε τον ποδοσφαιριστή και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην προσωπική και επαγγελματική του σταδιοδρομία.#ApollonFC #WeAreApollonhttps://t.co/O6SfWOhQ1V— Apollon FC ???? (@APOLLONOFFICIAL) August 12, 2022
Нойок перешел в "Аполлон" зимой 2022-го, сыграв с того времени 11 игр и забив один гол. За карьеру он успел поиграть за "Металлист", донецкий "Металлург", "Говерлу", а также за ряд клубов из постсоветского пространства.
Популярное сейчас
- Уже двенадцать стран закончили сезон УЕФА с более низким рейтингом, чем у дисквалифицированной россии
- Видео назначенного Екатериной Монзуль пенальти в матче Лиги конференций. У одной из команд были претензии
- Времени на саморазвитие нет - нужно помогать россии разрушать мир. Беларусь стала самой худшей страной евросезона
- Защитник Шахтера не хочет возвращаться в клуб после аренды
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО