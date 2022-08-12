Обоюдное согласие сторон. Александр Нойок досрочно покинул кипрский клуб

Украинец Александр Нойок получил статус свободного агента.

В эту пятницу полузащитник покинул кипрский "Аполлон". Контракт, который по официальным данным действовал еще один год, был разорван по обоюдному согласию сторон.

Ευχαριστούμε τον ποδοσφαιριστή και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην προσωπική και επαγγελματική του σταδιοδρομία.#ApollonFC #WeAreApollonhttps://t.co/O6SfWOhQ1V — Apollon FC ???? (@APOLLONOFFICIAL) August 12, 2022

Нойок перешел в "Аполлон" зимой 2022-го, сыграв с того времени 11 игр и забив один гол. За карьеру он успел поиграть за "Металлист", донецкий "Металлург", "Говерлу", а также за ряд клубов из постсоветского пространства.