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Обоюдное согласие сторон. Александр Нойок досрочно покинул кипрский клуб

Наши за границей
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Оставался еще год контракта

Обоюдное согласие сторон. Александр Нойок досрочно покинул кипрский клуб

Фото: Apollon Limassol FC

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Александр Нойок получил статус свободного агента.

В эту пятницу полузащитник покинул кипрский "Аполлон". Контракт, который по официальным данным действовал еще один год, был разорван по обоюдному согласию сторон.

Нойок перешел в "Аполлон" зимой 2022-го, сыграв с того времени 11 игр и забив один гол. За карьеру он успел поиграть за "Металлист", донецкий "Металлург", "Говерлу", а также за ряд клубов из постсоветского пространства.

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В статье: Александр Нойок Аполлон
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