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Миколенко выйдет в старте на матч против Астон Виллы

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Второй раз подряд в сезоне

Миколенко выйдет в старте на матч против Астон Виллы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках второго тура Английской Премьер-лиги встретятся "Астон Вилла" и "Эвертон". В стартовом составе "ирисок" появится украинский игрок Виталий Миколенко.

Он сыграет на позиции левого латераля. Отметим, что подопечные Лэмпарда выйдут схемой с тремя центральными защитниками.

Это второй матч подряд в этом сезоне с первых минут для Миколенко, ведь в первом туре АПЛ он провел весь поединок против "Челси".

Команды начнут в 14.30. За текстовой трансляцией встречи можно будет следить на UA-Футбол>>>.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Виталий Миколенко
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