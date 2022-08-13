Миколенко выйдет в старте на матч против Астон Виллы
Второй раз подряд в сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках второго тура Английской Премьер-лиги встретятся "Астон Вилла" и "Эвертон". В стартовом составе "ирисок" появится украинский игрок Виталий Миколенко.
???????? TEAM NEWS! ????????— Everton (@Everton) August 13, 2022
???? Two changes
➡️ Coady starts
???????? Onana on the bench
COYB! #AVLEVE pic.twitter.com/uUsscCXHFk
Он сыграет на позиции левого латераля. Отметим, что подопечные Лэмпарда выйдут схемой с тремя центральными защитниками.
Это второй матч подряд в этом сезоне с первых минут для Миколенко, ведь в первом туре АПЛ он провел весь поединок против "Челси".
Команды начнут в 14.30. За текстовой трансляцией встречи можно будет следить на
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