Миколенко выйдет в старте на матч против Астон Виллы

В рамках второго тура Английской Премьер-лиги встретятся "Астон Вилла" и "Эвертон". В стартовом составе "ирисок" появится украинский игрок Виталий Миколенко.

???????? TEAM NEWS! ????????



???? Two changes

➡️ Coady starts

???????? Onana on the bench



COYB! #AVLEVE pic.twitter.com/uUsscCXHFk — Everton (@Everton) August 13, 2022

Он сыграет на позиции левого латераля. Отметим, что подопечные Лэмпарда выйдут схемой с тремя центральными защитниками.

Это второй матч подряд в этом сезоне с первых минут для Миколенко, ведь в первом туре АПЛ он провел весь поединок против "Челси".