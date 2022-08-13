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Бескоровайный: Выбрал Астану, а не УПЛ, из-за требований, которые поставил клуб к моему переходу

Наши за границей
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Футболист был бы не прочь продолжить карьеру в Украине

Бескоровайный: Выбрал Астану, а не УПЛ, из-за требований, которые поставил клуб к моему переходу

Фото: dac1904.sk

Новина українською

Украинский защитник "ДАК" Даниил Безкоровайный, играющий в аренде за "Астану", дал комментарий о том, почему выбрал аренду в Казахстане, а не возвращение в Украину:

"Видел, что люди пишут в комментариях, что я сделал неверный шаг, переехав в Казахстан. Но люди не знают, какие были проблемы. Появились разногласия со спортивным директором. Поэтому аренда была лучшим вариантом для меня.

Было много предложений по нескольким чемпионатам, но условия, которые требовал "ДАК", смогла выполнить только "Астана". Предложений из Украины я не получил. Может, кто-то выходил на агента, но он мне ничего не говорил.

У "Астаны" всегда высокие задачи - выиграть внутренние трофеи и как можно дальше пройти в еврокубках. К сожалению, из еврокубков мы уже вылетели. Будем бороться за титулы в Казахстане.

В "Астане" много хороших исполнителей, но что-то пошло не так. Было много факторов, способствовавших такому результату, но я не могу о них говорить", - сказал Бескоровайный.

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В статье: Астана ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Даниил Бескоровайный
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Источник:
ТаТоТаке

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