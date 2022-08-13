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Миколенко получил вторую оценку в Эвертоне за игру с Астон Виллой

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Больше только у Ивоби

Миколенко получил вторую оценку в Эвертоне за игру с Астон Виллой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 2-го тура АПЛ "Эвертон" на выезде проиграл "Астон Вилли" – 1:2.

Левый защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на поединок в стартовом составе своей команды и провел на поле все основное время.

За 90 мин украинец 59 раз коснулся мяча, сделал 29 точные передачи из 43 (процент точности - 67%), из них 2 ключевых, заблокировал 1 удар, 2 раза перехватил мяч и 1 раз вынес его с линии ворот.

За эту игру Виталий получил отметку 7,1 от портала SofaScore. В составе "синих" больший балл получил лишь вингер Алекс Ивоби (7,2).

В свою очередь портал WhoScored оценил украинца в 6,9.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
SofaScore

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