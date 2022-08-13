Официально: Максим Коваль – игрок Шерифа
Последние четыре года украинец провел в саудовском Аль-Фатехе
Фото: ElDesmarque
Тираспольский "Шериф" официально объявил о подписании контракта с украинским вратарем Максимом Ковалем. Как сообщает молдавский клуб, игрок уже успешно прошел медосмотр.
Коваль на протяжении многих лет являлся игроком киевского "Динамо", куда он перешел из родного запорожского "Металлурга". "Динамо" же четырежды отправляло игрока в аренду: в "Говерлу", "Оденсе", "Депортиво" и "Аль-Фатех".
Последние же его и выкупили за неизвестную сумму летом 2019 года. Максим за четыре сезона (включая аренду) отыграл за саудовский клуб 110 матчей, в 27 из которых не пропустил ни одного гола.
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