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Официально: Максим Коваль – игрок Шерифа

Наши за границей
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Последние четыре года украинец провел в саудовском Аль-Фатехе

Официально: Максим Коваль – игрок Шерифа

Фото: ElDesmarque

UA-Футбол
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Тираспольский "Шериф" официально объявил о подписании контракта с украинским вратарем Максимом Ковалем. Как сообщает молдавский клуб, игрок уже успешно прошел медосмотр.

Коваль на протяжении многих лет являлся игроком киевского "Динамо", куда он перешел из родного запорожского "Металлурга". "Динамо" же четырежды отправляло игрока в аренду: в "Говерлу", "Оденсе", "Депортиво" и "Аль-Фатех".

Последние же его и выкупили за неизвестную сумму летом 2019 года. Максим за четыре сезона (включая аренду) отыграл за саудовский клуб 110 матчей, в 27 из которых не пропустил ни одного гола.

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В статье: Максим Коваль Шериф (Тирасполь) Аль-Фатех (Эль-Мубарраз)
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
13.08.2022 в 17:58
Поїхати під час війни поїхати в Шериф, який базується і грає на територіях, які вислуговуються для рф і ними ж фінансуються . Розумію до війни Вернидуб там був, ця недореспубліка нам була до одного місця. Але зараз вона становить для Одеси/Вінниці пряму небезпеку. Що треба мати в голові, щоб їхати грати туда українцю
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