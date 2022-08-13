Коноплянка впервые в сезоне сыграл за Краковию. Первые четыре тура украинец пропустил из-за травмы
Сегодня вышел на 75 минуте игры с Пястом
Фото: Transfermarkt
Украинский вингер польской "Краковии" Евген Коноплянка провел первую официальную игру в новом сезоне. Это произошло в пятом туре чемпионата, в матче против "Пяста".
Украинец вышел на замену на 75 минуте игры. Матч закончился поражением "Краковии" со счетом 0:1. После пяти туров краковская команда идет на третьем месте в чемпионате Польши.
С момента подписания контракта в феврале этого года, Коноплянка успел провести за "Краковию" 11 официальных игр. За эти матчи ему не удалось сделать ни одного результативного действия.
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.08.2022 в 19:27
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