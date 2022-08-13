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Коноплянка впервые в сезоне сыграл за Краковию. Первые четыре тура украинец пропустил из-за травмы

Наши за границей
(1 голосов)

Сегодня вышел на 75 минуте игры с Пястом

Коноплянка впервые в сезоне сыграл за Краковию. Первые четыре тура украинец пропустил из-за травмы

Фото: Transfermarkt

UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер польской "Краковии" Евген Коноплянка провел первую официальную игру в новом сезоне. Это произошло в пятом туре чемпионата, в матче против "Пяста".

Украинец вышел на замену на 75 минуте игры. Матч закончился поражением "Краковии" со счетом 0:1. После пяти туров краковская команда идет на третьем месте в чемпионате Польши.

С момента подписания контракта в феврале этого года, Коноплянка успел провести за "Краковию" 11 официальных игр. За эти матчи ему не удалось сделать ни одного результативного действия.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.08.2022 в 19:27
Ого!
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