Коноплянка впервые в сезоне сыграл за Краковию. Первые четыре тура украинец пропустил из-за травмы

Украинский вингер польской "Краковии" Евген Коноплянка провел первую официальную игру в новом сезоне. Это произошло в пятом туре чемпионата, в матче против "Пяста".

Украинец вышел на замену на 75 минуте игры. Матч закончился поражением "Краковии" со счетом 0:1. После пяти туров краковская команда идет на третьем месте в чемпионате Польши.

С момента подписания контракта в феврале этого года, Коноплянка успел провести за "Краковию" 11 официальных игр. За эти матчи ему не удалось сделать ни одного результативного действия.