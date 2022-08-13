Малиновский начнет первый тур Серии А в запасе
Начнет игру против "Сампдории" на скамейке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках первого тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграет на выезде против "Сампдории". Начало встречи – 19:30.
Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини не включил Руслана Малиновского в стартовый состав своей команды на эту игру.
В прошлом сезоне 29-летний украинец провел 41 матч на клубном уровне и записал на свой счет 10 забитых мячей и 7 голевых передач.
Напомним, ранее была информация в СМИ, что к украинскому атакующему полузащитнику проявляет интерес "Ноттингем Форест".
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