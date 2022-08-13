Малиновский вышел на замену и сделал ассист на новичка Аталанты. Видео

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на замену в матче первого тура Серии А против "Сампдории". Главный тренер бергамского клуба Джан-Пьеро Гасперини выпустил украинца на 84 минуте.

Спустя всего 11 минут, на 90+5, Малиновский сумел сделать ассист на английского вингера Адемолу Лукмана, пришедшего в команду этим летом. Англичанина купили у "РБ Лейпциг" за 9 миллионов евро. "Аталанта" победила 2:0.

Для Руслана это результативное действие стало первым в новом сезоне. Как сообщалось ранее, Малиновским интересуется клуб-новичок АПЛ "Ноттингем Форест". Английский клуб готов отдать за украинца 15 миллионов евро.