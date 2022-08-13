Малиновский вышел на замену и сделал ассист на новичка Аталанты. Видео
Первое результативное действие украинца в сезоне
Фото: Eurosport
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на замену в матче первого тура Серии А против "Сампдории". Главный тренер бергамского клуба Джан-Пьеро Гасперини выпустил украинца на 84 минуте.
Ademola lookman scores. Quality player. U can’t deceive people if you no sabi @MMbah001 @adelaja_02 @07SuperNerd @jeremy_liit @Optimus_9aul pic.twitter.com/MB8Dl8n3rG— nedved (@evinbikee) August 13, 2022
Спустя всего 11 минут, на 90+5, Малиновский сумел сделать ассист на английского вингера Адемолу Лукмана, пришедшего в команду этим летом. Англичанина купили у "РБ Лейпциг" за 9 миллионов евро. "Аталанта" победила 2:0.
Для Руслана это результативное действие стало первым в новом сезоне. Как сообщалось ранее, Малиновским интересуется клуб-новичок АПЛ "Ноттингем Форест". Английский клуб готов отдать за украинца 15 миллионов евро.
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