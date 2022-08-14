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Игнатенко впервые в сезоне провел полный матч за Бордо

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Не обошлось без желтой карточки

Игнатенко впервые в сезоне провел полный матч за Бордо

фото - ФК Бордо / автор невідомий

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Украинский полузащитник Даниил Игнатенко продолжает регулярно выступать в составе "Бордо". Игрок третий раз подряд вышел в стартовой одиннадцатке "жирондинцев" в рамках французской Лиги 2.

Хавбек провел на поле весь матч, а на 87-й минуте получил желтую карточку, которая стала для него уже второй в трех встречах этого сезона. Отметим, что Игнатенко впервые в текущем розыгрыше чемпионата отыграл без замен.

В итоге "Бордо" победил "Ниор" со счетом 1:0. В общей сложности у команды семь набранных очков - сейчас "жирондинцы" идут вторыми в чемпионате, уступая только "Генгаму" по разнице забитых-пропущенных (пять против четырех).

Также отметим, что "Бордо" остается единственной командой Лиги 2, которая еще не пропустила в этом сезоне.

Следующий матч "жирондинцы" проведут против "Гренобля" 22 августа в гостях.

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В статье: Бордо Даниил Игнатенко
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