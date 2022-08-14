Аталанта отклонила предложение в 15 млн за Малиновского и просит большую сумму

"Аталанта" из Бергамо не согласилась продать Руслана Малиновского в "Ноттингем Форест" за 15 млн евро. Переговоры между клубами продолжатся. Об этом пишет итальянское издание TuttoAtalanta.

Бергамаски хотят получить за Малиновского не менее 20-22 млн, поэтому начальное предложение англичан показалось им слишком низким.

Также отмечается, что в услугах Руслана заинтересованы еще несколько английских клубов, помимо "Ноттингема".

В прошлом сезоне Малиновский провел 30 матчей за "Аталанту" в Серии А, забив 6 голов и отдав 5 ассистов. Его цена равна 28 млн евро, согласно данным Transfermarkt.