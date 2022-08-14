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Аталанта отклонила предложение в 15 млн за Малиновского и просит большую сумму

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Отпустит ли клуб Руслана?

Аталанта отклонила предложение в 15 млн за Малиновского и просит большую сумму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" из Бергамо не согласилась продать Руслана Малиновского в "Ноттингем Форест" за 15 млн евро. Переговоры между клубами продолжатся. Об этом пишет итальянское издание TuttoAtalanta.

Бергамаски хотят получить за Малиновского не менее 20-22 млн, поэтому начальное предложение англичан показалось им слишком низким.

Также отмечается, что в услугах Руслана заинтересованы еще несколько английских клубов, помимо "Ноттингема".

В прошлом сезоне Малиновский провел 30 матчей за "Аталанту" в Серии А, забив 6 голов и отдав 5 ассистов. Его цена равна 28 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Ноттингем Форест (Ноттингем)
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Источник:
TuttoAtalanta

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.08.2022 в 12:58
Берите Беседина. Он вообще даром.
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+1
-1
terber (ternopil)
14.08.2022 в 12:47
незаграє він в Англії,ліпше най в Італії сидить
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dalexx (Украина)
14.08.2022 в 12:57
У Тернополі точно заграв би) А як на мене, то йому треба більш амбітний клуб, рівня Тотенхем чи Юнайтед
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