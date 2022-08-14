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Злой Зинченко. ВИДЕО негативной реакции Александра после пропущенного гола в матче против Лестера

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Эмоции переполнили чашу

Злой Зинченко. ВИДЕО негативной реакции Александра после пропущенного гола в матче против Лестера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 13 августа, Александр Зинченко провел второй официальный поединок в составе лондонского "Арсенала". Украинский игрок вышел в стартовом составе и отыграл 77 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни.

Наиболее эмоциональным моментом для Зинченко был второй пропущенный гол "канониров", случившийся на 74 минуте - тогда "Лестер" сократил отставание до одного мяча. Реакцию Александра на взятие голов "лысов" опубликовал один из фан-аккаунтов "Арсенала".

Отметим, что “Арсенал” все же выиграл этот поединок со счетом 4:2, забив еще один гол во встрече уже без Зинченко на поле. Следующий матч "канониры" проведут 20 августа против "Борнмута" в гостях.

Читайте такжеАрсенал - Лестер 4:2. Обзор матча и видео голов
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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Лестер Сити
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