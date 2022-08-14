Злой Зинченко. ВИДЕО негативной реакции Александра после пропущенного гола в матче против Лестера
Эмоции переполнили чашу
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 13 августа, Александр Зинченко провел второй официальный поединок в составе лондонского "Арсенала". Украинский игрок вышел в стартовом составе и отыграл 77 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни.
Наиболее эмоциональным моментом для Зинченко был второй пропущенный гол "канониров", случившийся на 74 минуте - тогда "Лестер" сократил отставание до одного мяча. Реакцию Александра на взятие голов "лысов" опубликовал один из фан-аккаунтов "Арсенала".
Oleksandr Zinchenko’s furious reaction to Leicester City’s second goal today. #afc pic.twitter.com/tvATmF25H4— afcstuff (@afcstuff) August 13, 2022
Отметим, что “Арсенал” все же выиграл этот поединок со счетом 4:2, забив еще один гол во встрече уже без Зинченко на поле. Следующий матч "канониры" проведут 20 августа против "Борнмута" в гостях.
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