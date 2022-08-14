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Турецкий клуб официально объявил о подписании Артема Кравца

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Турецкий клуб официально объявил о подписании Артема Кравца

Офіційний сайт Сакар'яспора

Новина українською

Турецкий "Сакарьяспор" на своих официальных ресурсах объявил о подписании контракта с украинским нападающим Артемом Кравцем.

Соглашение форварда с новым клубом будет рассчитано на один год. Кравец присоединился к "бело-зеленым" на правах свободного агента.

Напомним, что последним клубом Артема был турецкий "Коньяспор", за который он выступал с сентября 2020 года до февраля 2022 года - с тех пор нападающий был без клуба.

Отметим, что “Сакарьяспор” представляет второй по силе дивизион Турции. В прошлом сезоне команда выиграла третий по силе дивизион и поднялась повыше в классе.

33-летний Кравец разместится на шестом месте среди самых дорогих игроков новой команды по версии аналитического портала Transfermarkt с ценником в 250 тысяч евро.

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В статье: Артем Кравец Коньяспор (Конья)
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