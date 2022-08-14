14-я зарплата в команде. Стало известно, сколько зарабатывает Виталий Миколенко в Эвертоне

Ресурс Spotrac опубликовал зарплату украинского защитника "Эвертона" Виталия Миколенко.

По данным портала, игрок зарабатывает 32 115 фунтов в неделю, что составляет ориентировочно 38 тысяч евро. Соответственно, за год Миколенко получает 1,67 миллиона фунтов (1,98 млн евро).

Это 14-й показатель в команде. Больше всего в "Эвертоне" зарабатывает защитник Эрри Мина - 7,3 млн евро в год.

Ранее разные инсайдеры сообщали, что зарплата Николенко будет составлять 69 тысяч евро в неделю. В действительности вышло практически вдвое меньше.