Кухаревич впервые в сезоне вышел в старте Левена
На матч против Брюгге Соболя
Фото: ФК Левен
В рамках 4-го тура чемпионата Бельгии "Львен" принимает "Брюгге".
В стартовом составе хозяев поля вышел форвард Николай Кухаревич. Таким образом, 21-летний украинец впервые в сезоне выйдет с первых минут в футболке своего клуба.
В свою очередь, фланговый защитник гостей Эдуард Соболь начал данный поединок на скамье запасных. В этой клубной кампании 27-летний игрок сборной Украины только однажды вышел в старте "Брюгге".
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