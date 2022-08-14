Кухаревич впервые в сезоне вышел в старте Левена

В рамках 4-го тура чемпионата Бельгии "Львен" принимает "Брюгге".

В стартовом составе хозяев поля вышел форвард Николай Кухаревич. Таким образом, 21-летний украинец впервые в сезоне выйдет с первых минут в футболке своего клуба.

В свою очередь, фланговый защитник гостей Эдуард Соболь начал данный поединок на скамье запасных. В этой клубной кампании 27-летний игрок сборной Украины только однажды вышел в старте "Брюгге".