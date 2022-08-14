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Кухаревич впервые в сезоне вышел в старте Левена

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На матч против Брюгге Соболя

Кухаревич впервые в сезоне вышел в старте Левена

Фото: ФК Левен

Новина українською

В рамках 4-го тура чемпионата Бельгии "Львен" принимает "Брюгге".

В стартовом составе хозяев поля вышел форвард Николай Кухаревич. Таким образом, 21-летний украинец впервые в сезоне выйдет с первых минут в футболке своего клуба.

В свою очередь, фланговый защитник гостей Эдуард Соболь начал данный поединок на скамье запасных. В этой клубной кампании 27-летний игрок сборной Украины только однажды вышел в старте "Брюгге".

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Ауд-Хеверле Лёвен (Бельгия) Николай Кухаревич
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