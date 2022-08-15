Гасперини отреагировал на возможный уход Малиновского из Аталанты
Украинца сватают в АПЛ
Фото: atalanta.it
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьер Гасперини прокомментировал вероятность трансфера украинского полузащитника Руслана Малиновского.
"Слухи об уходе Малиновского? Запросы приходят каждый день. Мы должны быть готовы ко всему пока открыт трансферный рынок, поэтому гораздо важнее придерживаться определённых рамок, которые заранее обсуждались с руководством, и те входные данные, которые были установлены", — цитирует Гасперини BergamoNews.
Напомним, по информации СМИ, Малиновский должен перейти в "Ноттингем Форест". При этом, в субботу, 13 августа украинец принял участие в 1-м туре матча чемпионата Италии с "Сампдорией" (2:0).
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