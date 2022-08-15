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Кухаревич травмировался на разминке и не сыграл против Брюгге Соболя

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Эдуард не вышел даже на замену

Кухаревич травмировался на разминке и не сыграл против Брюгге Соболя

Фото: ohleuven

Новина українською

В матче 4-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде разгромил "Левен" со счетом 3:0.

В стартовом составе хозяев должен был появиться украинский нападающий Николай Кухаревич. Однако этого не произошло, так как 21-летний украинец получил травму на предматчевой разминке, сообщает пресс-служба клуба из города Лёвен.

Интересно, что Николай впервые в сезоне попал в старт команды на игру. Но, к сожалению, пришлось произвести экстренную замену. Соотечественник Кухаревича – защитник "Брюгге" Эдуард Соболь – провел весь матч на скамье запасных.

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В статье: Брюгге Левен (Бельгия) Николай Кухаревич
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