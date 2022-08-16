"Девушка писала в разные клубы, она знает немецкий". Украинский фулбек - о том, как оказался в Динамо Дрезден

Футболист Кирилл Меличенко недавно официально стал игроком немецкого "Динамо" Дрездена. Фулбек рассказал историю о том, как очутился в немецком клубе.

"Когда Россия напала на Украину, я со своей командой ("Мариуполь") находился в Турции. В течение месяца искал, где можно будет тренироваться в дальнейшем, а моя девушка, она очень хорошо знает немецкий, написала в некоторые клубы Германии. Уже через несколько часов представители Динамо (Дрезден) позвонили по телефону и пригласили к себе, начали общаться, когда уже стало известно, кто будет новым главным тренером Динамо (Дрезден). Где-то месяц общались и нашли общий язык.

Перед командой стоит задача вернуться ко другу Бундеслиги. Мне очень нравится тренировочный процесс, созданный Маркусом Анфангом. Очень много работаем над тактикой. Он сразу объяснил, что хочет играть по первому номеру. Маркус Анфанг всегда поддержит, если что-то не выходит", - заявил Меличенко.

Украинец в новом сезоне провел три игры за немецкий коллектив.