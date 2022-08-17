  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Максим Коваль объяснил, почему выбрал Шериф для продолжения карьеры
В тренде

Максим Коваль объяснил, почему выбрал Шериф для продолжения карьеры

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский кипер перебрался в молдавский клуб

Максим Коваль объяснил, почему выбрал Шериф для продолжения карьеры

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Новичок "Шерифа" Максим Коваль в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему решил продолжить карьеру именно в молдавском клубе.

"Видно, что большой клуб, большие достижения у клуба. Они были, есть и будут. Со своей стороны, хочу стать частью будущих достижений. Я давно хотел вернуться в Европу. "Шериф" — это очень хороший вариант, очень титулованный и известный в Европе клуб.

Я пять лет провел в киевском "Динамо", где даже минимальная победа со счетом 1:0 считалось поражением. Мы привыкли выигрывать. Поэтому я понимаю куда я попал и какие задачи ставит клуб.

Знал о клубе еще до перехода в "Динамо". У меня друг тут играл. Очень много положительных отзывов. Свои амбиции я хочу отодвинуть на второй план. Хочу, чтобы пока я тут, мы добились как можно больше побед, как можно больше титулов завоевали и дорога в еврокубках была очень длинной", — сказал Коваль.

Напомним, что последние четыре сезона украинский голкипер выступал за "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Коваль Шериф (Тирасполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шериф

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Оlegуurсhak (Хмельницький)
17.08.2022 в 11:00
Эх, а еще вышиванку одевал, тьфу зрадник - или это "другое"?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде