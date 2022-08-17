Максим Коваль объяснил, почему выбрал Шериф для продолжения карьеры

Новичок "Шерифа" Максим Коваль в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему решил продолжить карьеру именно в молдавском клубе.

"Видно, что большой клуб, большие достижения у клуба. Они были, есть и будут. Со своей стороны, хочу стать частью будущих достижений. Я давно хотел вернуться в Европу. "Шериф" — это очень хороший вариант, очень титулованный и известный в Европе клуб.

Я пять лет провел в киевском "Динамо", где даже минимальная победа со счетом 1:0 считалось поражением. Мы привыкли выигрывать. Поэтому я понимаю куда я попал и какие задачи ставит клуб.

Знал о клубе еще до перехода в "Динамо". У меня друг тут играл. Очень много положительных отзывов. Свои амбиции я хочу отодвинуть на второй план. Хочу, чтобы пока я тут, мы добились как можно больше побед, как можно больше титулов завоевали и дорога в еврокубках была очень длинной", — сказал Коваль.