Роман Яремчук и не его Бенфика. Окно украинца вновь открывается против Динамо

Во второй раз за год "Бенфика" попадает на "Динамо" в Лиге Чемпионов. Во второй раз Роман Яремчук попадает на родной клуб. В декабре это завершилось голом и историческим выходом "орлов" в 1/8 финала Лиги Чемпионов за счёт "Барселоны". Но и сами лиссабонцы, и их украинский форвард признали сезон 2021/22 неудачным. Будет ли нынешний более успешным? Возможно, поймём по итогам новых матчей против киевлян.

Продать всех

"Бенфика" до сих пор пытается избавиться от наследия 18-летнего правления президента Луиша Филипе Вийеры. Причем неясно, то ли слишком рьяно, то ли слишком лениво. Сам Виейра обвиняет свою бывшую правую руку Руя Кошту в том, что пытается стереть его из памяти клуба и даже запрещает работникам клуба встречаться с ним. А оппозиция недовольна не сдержанными обещаниями о прозрачности клуба, затягиванием обширного аудита бухгалтерии (главного предвыборного обещания Кошты) до конца года.

Большинство членов клуба считают, что Кошта честно пытается разгребать завалы. Понимают, что экономическое положение тяжёлое, и долги, оцениваемые в 300-400 миллионов евро, придётся закрывать долго. Бюджет клуба на сезон 2022/23 с профицитом в 600 тысяч евро, достигнутым благодаря продаже Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль" за 75 миллионов, был одобрен 75-ю процентами голосов. Но есть и немало недовольных непрозрачностью действий нового руководства и ослаблением команды.

В любом случае, положительного трансферного сальдо в 60 миллионов (согласно Transfermarkt) явно недостаточно, и Кошта усиленно пытается продавать. Говорят даже об уходе капитана Алекса Гримальдо и двух форвардов, воспитанников клуба Гонсалу Рамуша и Энрике Араужо. За первого "Ньюкасл" предлагает 40 миллионов евро. Новый главный тренер Рогер Шмидт говорил о трансфере весьма уклончиво, в общих чертах. Подозрительно. Второй оценивается в 30 и также на прицеле у клубов АПЛ.

Рамуш даже не принял вчера участие в итоговой тренировке перед матчем против "Динамо", тренируясь лишь в тренажёрном зале. Официально клуб сообщил о небольшом повреждении. Но, может, это связано и с трансфером? Неясно, выйдет ли он сегодня с первых минут.

Новый шанс

Ситуация с Рамушем и Араужо, а также недоверие Шмидта новому хорватскому форварду Мусе (и бразильцу Пиньо, которого лишь сейчас вернули в заявку УЕФА), должна теоретически сложиться в пользу Романа Яремчука. Но ведь и год назад ситуация складывалась в его пользу. Нуньес был серьёзно травмирован, Харис Сеферович возвращался после травмы, Луку Вальдшмидта продали, а Араужо и Рамуш были ещё сырыми. Но тогда украинец шансом не воспользовался. А нынешний может стать последним.

В предыдущем сезоне у него были хайлайты. Вообще-то, по голам в лиге+Лиге Чемпионов (9, ещё и шесть ассистов) Роман стал вторым в команде после Нуньеса. Без его двух ассистов в Квалификации ЛЧ против ПСВ "Бенфика" просто не вышла бы в группу (2:1). В групповом турнире все шесть матчей он начал с первых минут. Его гол "Динамо" в шестом туре сыграл большую роль в выходе в 1/8. А гол "Аяксу" в 1/8 - в выходе в четвертьфинал (без него "орлы" вылетели бы). В 1/4 он забил на "Энфилде".

Все это останется в истории. Сезон, в котором "Барселону" выбили из группы ЛЧ впервые за 21 год, в котором "Бенфика" выиграла у неё впервые после победы в финале Кубка Чемпионов-1962, останется в истории. Об этом ещё в декабре заявил тогдашний тренер Жорже Жезуш. Но останется в истории и второй подряд сезон без трофеев, чего не было с 2008-го года, бунт игроков против Жезуша и его уход. Сам Кошта признал сезон 2021/22 неудачным. "Я недоволен и знаю, что все вы недовольны".

Недоволен и сам Роман. В начале лета он говорил: "Я знал, что у меня будут проблемы в адаптации. Для меня было много нового, как эмоционально, так и профессионально. Я научился многим вещам, о которых не мог и подумать в Бельгии. Научился делать вещи профессионально. Это отличается от всего, что я делал раньше. Разумеется, я много думаю и анализирую ситуацию. Есть много причин, о которых не хочу говорить. Я знаю, что могу сделать намного больше, забить намного больше".

Он и вправду пытается перезагрузиться. Клуб пытается перезагрузить его. Как сообщают португальские СМИ, главной его проблемой клуб считает психологию, уверенность в себе, особенно перед воротами. Точно как считали в "Генте". И Роман пытается решить её точно тем же способом, что и в Бельгии - этим летом нанял частного психолога, с которым будет работать очень плотно.

Год назад во время его перехода на форумах в Бельгии смеялись, говоря о грядущих больших доходах португальских психологов. Но на самом деле ничего смешного в этом нет. Бельгийский психолог явно помог Яремчуку, он начал забивать гораздо больше и говорил, что чувствует себя гораздо увереннее, свободнее, даже в жизненном плане уловил что-то новое. Португальский также способен помочь.

Не его шанс

Что насчёт игры? "Бенфика" Жезуша играла весьма осторожно, медленно, с упором на владение мячом, да и то не всегда. То есть мячи до форвардов доходили не так часто. Год назад в Квалификации против ПСВ того же Шмидта её проценты владения составили 27 и 40. Также она, несмотря на присутствие Яремчука, подавала мало "кроссов" с флангов. С другой стороны, в схеме 3-4-2-1 всегда были близкие игроки к центрфорварду, было с кем комбинировать. Что Роману, правда, не очень помогло.

Сейчас "орлы" играют в 4-3-3. Единственную схему для Шмидта. В такой, с вингерами, должно быть больше "кроссов" с флангов. Их и вправду было много - 81 в первых четырёх матчах сезона. Вот только точных из них - всего 14. Потому что в стартовом составе не было Яремчука? Он бы воспользовался ими как следует? Но ведь команда и так забивает много - 12 мячей.

В последнем, правда, забила "Каза Пиа" всего один. И Шмидт заявил, что тогда в первом тайме слишком пыталась прорваться по центру, а лучше заиграла лишь когда пошла с флангов.

Также Шмидт любит огромные проценты владения мячом. В первых его четырёх матчах в "Бенфике" они составили 63, 73, 64 и 63. Да, всего лишь против "Аруки", "Мидтьюлланда" и "Каза Пиа", но всё же. Это означает, что больше мячей достаются форвардам. Хорошие новости для украинца.

С другой стороны, тренер всю свою карьеру предпочитает не столбов, а подвижных форвардов, выполняющих много черновой работы, много двигающихся. Таков Рамуш и неудивительно, что с начала сезона у него уже четыре гола и два ассиста. Таков Араужо. Яремчук здесь не подходит. Хотя он, например, умеет прорываться по флангу и ассистировать. Часто делал это в "Генте", сделал это и в июле в контрольном матче против "Ньюкасла". Но это не его козырь.

Вообще Шмидт - тренер-фундаменталист. Авантюрный.

Он требует бешеный высокий прессинг, располагает линию обороны очень высоко. Его главное кредо - держать соперника подальше от своих ворот. Во многом потому он и был назначен. Кошта объяснил, что пытается изменить парадигму, привить команде и всему клубу чёткий стиль игры, чёткий путь и подбирать игроков под него. Он хочет видеть "атакующий, динамичный и счастливый футбол".

Бывший капитан Пицци объясняет: "Я понял, что он необычный тренер. Совершенно другой менталитет, нежели тот, к которому мы привыкли в португальском футболе. Он очень близок к игрокам и вместе с этим очень прям. Его идеи исключительно атакующие. Мяч всегда вперёд!" Защитник Морато подтверждает: "Тренер требует много агрессии и высокий прессинг, всегда атаковать мяч".

Подходит ли это Яремчуку, игроку не скоростному, не очень выносливому и без португальской мобильности? Он уже проиграл конкуренцию недавнему юниору Рамушу, теперь борется за место первого запасного с юным Араужо, получая 11, 18, 30 игровых минут. Причем ясно, что в погоне за деньгами "Бенфика" предпочтёт развивать своего, молодого португальца. А ещё на подходе дети из состава победителя Юношеской Лиги Чемпионов-2022. Вообще-то, Араужо, автор хет-трика в финале, один из них.

Для новой омолаживающейся "Бенфики" украинец в свои почти 27 уже возрастной игрок, и никто его ждать не собирается. От него просто требуют заиграть. Он до сих пор второе приобретение в истории клуба (17 миллионов евро) после Нуньеса, а на бесполезные траты денег в "Бенфике" сейчас смотрят весьма болезненно. Его бы уже продали, если бы были предложения.

Да, Шмидт вовсе не вечен на посту. Пусть в клубе и говорят о новой эре. Его резюме не впечатляет болельщиков. Лишь один титул чемпиона - с "Зальцбургом", но и статус последнего тренера, умудрившегося проиграть с "Ред Булл" чемпионат Австрии (в 2013-ом году). А в Квалификации Лиги Чемпионов он вылетал от "Фенербахче" и даже люксембургского "Дюделанжа". Дважды 1/8 финала ЛЧ с "Байером", но вылет в Квалификации с ПСВ. Он слишком наивный тренер. Но кто сказал, что со следующим будет лучше?

Окно в перезапуск карьеры Яремчука открывается в матчах против родного клуба. Точно как было и в декабре 2021-го года...