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Украинское дерби в ЛК откладывается: Кочергин выйдет в основе Ракува, а Качараба – в резерве Славии

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Однако оно может состояться в ходе матча, если из скамейки для запасных чешской команды выйдет украинский игрок

Украинское дерби в ЛК откладывается: Кочергин выйдет в основе Ракува, а Качараба – в резерве Славии

Фото: Raków Częstochowa

UA-Футбол
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Сегодня, 18-го августа, состоятся первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Среди других выделяется матч между польским "Ракувом" и чешской "Славией".

В составе "Ракува" с первых минут матч начнет Владислав Кочергин. А вот защитник "Славии" Тарас Качараба начинает игру на скамейке запасных.

Кочергин в этой Лиге конференций отметился уже тремя голами и одной результативной передачей в четырех поединках.

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В статье: Тарас Качараба Владислав Кочергин Лига конференций
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