Украинское дерби в ЛК откладывается: Кочергин выйдет в основе Ракува, а Качараба – в резерве Славии

Сегодня, 18-го августа, состоятся первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Среди других выделяется матч между польским "Ракувом" и чешской "Славией".

В составе "Ракува" с первых минут матч начнет Владислав Кочергин. А вот защитник "Славии" Тарас Качараба начинает игру на скамейке запасных.

Кочергин в этой Лиге конференций отметился уже тремя голами и одной результативной передачей в четырех поединках.