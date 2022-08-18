Украинское дерби в ЛК откладывается: Кочергин выйдет в основе Ракува, а Качараба – в резерве Славии
Однако оно может состояться в ходе матча, если из скамейки для запасных чешской команды выйдет украинский игрок
Фото: Raków Częstochowa
Сегодня, 18-го августа, состоятся первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Среди других выделяется матч между польским "Ракувом" и чешской "Славией".
В составе "Ракува" с первых минут матч начнет Владислав Кочергин. А вот защитник "Славии" Тарас Качараба начинает игру на скамейке запасных.
Кочергин в этой Лиге конференций отметился уже тремя голами и одной результативной передачей в четырех поединках.
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