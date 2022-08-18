Украинский инсайдер: Малиновский мечтает играть в АПЛ
Украинец рассматривает вариант с переходом в Тоттенхэм
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский инсайдер Игорь Бурбас раскрыл детали планов игрока команды Серии А "Аталанты" Руслана Малиновского. Как сообщает источник, футболист мечтает играть в АПЛ и готов к переходу в "Тоттенхэм".
"По нашей информации, сейчас продолжаются переговоры между "Аталантой" и Тоттенхэмом" по трансферу украинца.
Вопрос – в сумме компенсации за футболиста. Итальянцы хотят получить за Малиновского не менее 22-х миллионов евро, но "Тоттенхэм" не хочет много платить за игрока.
У футболиста также есть предложение из Франции, но, по его словам, мечта Руслана – играть в АПЛ", - написал Бурбас в телеграмм-канале "Чистый подкаст".
Также заметим, что ранее жена Малиновского Роксана рассказала, что фото с упакованными вещами, которое взбудоражило Интернет, означает всего лишь переезд в новый дом, а не в новый чемпионат.
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