Украинский инсайдер: Малиновский мечтает играть в АПЛ

Украинский инсайдер Игорь Бурбас раскрыл детали планов игрока команды Серии А "Аталанты" Руслана Малиновского. Как сообщает источник, футболист мечтает играть в АПЛ и готов к переходу в "Тоттенхэм".

"По нашей информации, сейчас продолжаются переговоры между "Аталантой" и Тоттенхэмом" по трансферу украинца. Вопрос – в сумме компенсации за футболиста. Итальянцы хотят получить за Малиновского не менее 22-х миллионов евро, но "Тоттенхэм" не хочет много платить за игрока. У футболиста также есть предложение из Франции, но, по его словам, мечта Руслана – играть в АПЛ", - написал Бурбас в телеграмм-канале "Чистый подкаст".

Также заметим, что ранее жена Малиновского Роксана рассказала, что фото с упакованными вещами, которое взбудоражило Интернет, означает всего лишь переезд в новый дом, а не в новый чемпионат.