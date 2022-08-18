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Украинский инсайдер: Малиновский мечтает играть в АПЛ

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Украинец рассматривает вариант с переходом в Тоттенхэм

Украинский инсайдер: Малиновский мечтает играть в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский инсайдер Игорь Бурбас раскрыл детали планов игрока команды Серии А "Аталанты" Руслана Малиновского. Как сообщает источник, футболист мечтает играть в АПЛ и готов к переходу в "Тоттенхэм".

"По нашей информации, сейчас продолжаются переговоры между "Аталантой" и Тоттенхэмом" по трансферу украинца.

Вопрос – в сумме компенсации за футболиста. Итальянцы хотят получить за Малиновского не менее 22-х миллионов евро, но "Тоттенхэм" не хочет много платить за игрока.

У футболиста также есть предложение из Франции, но, по его словам, мечта Руслана – играть в АПЛ", - написал Бурбас в телеграмм-канале "Чистый подкаст".

Также заметим, что ранее жена Малиновского Роксана рассказала, что фото с упакованными вещами, которое взбудоражило Интернет, означает всего лишь переезд в новый дом, а не в новый чемпионат.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Чистий підкаст

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