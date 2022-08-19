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Ссора с тренером. Источник раскрыл причину возможного ухода Малиновского

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(1 голосов)

Украинский хавбек может сменить клуб этим летом

Ссора с тренером. Источник раскрыл причину возможного ухода Малиновского

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В последние дни в СМИ активно обсуждает возможный уход украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Теперь, стала известна возможная причина, по которой хавбек решил сменить клуб.

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Как утверждает журналист Микеле Кришителло, между Русланом и главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини возник конфликт. Они поругались 29 июля после завершения товарищеского матча с "Ньюкаслом", который команда минимально проиграла (0:1). К слову, Руслан тогда появился на поле на 78-й минуте встречи.

По слухам, на 29-летнего украинца претендует "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест", а также есть интерес со стороны "Марселя". "Аталанта" надеется получить за Малиновского около 20 млн евро.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
19.08.2022 в 10:25
Думаю ему стоит встать на колени и попросить прощение у Гасперини, осталось всего 2 недели до закрытия трансферного окна, есть шанс что он останется в Аталанте, тогда это единственный выход из ситуации
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