Ссора с тренером. Источник раскрыл причину возможного ухода Малиновского

В последние дни в СМИ активно обсуждает возможный уход украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Теперь, стала известна возможная причина, по которой хавбек решил сменить клуб.

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Как утверждает журналист Микеле Кришителло, между Русланом и главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини возник конфликт. Они поругались 29 июля после завершения товарищеского матча с "Ньюкаслом", который команда минимально проиграла (0:1). К слову, Руслан тогда появился на поле на 78-й минуте встречи.

По слухам, на 29-летнего украинца претендует "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест", а также есть интерес со стороны "Марселя". "Аталанта" надеется получить за Малиновского около 20 млн евро.