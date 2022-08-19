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Малиновский нарасхват. Самый богатый клуб АПЛ претендует на украинца

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Малиновский нарасхват. Самый богатый клуб АПЛ претендует на украинца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Последнюю неделю СМИ активно обсуждают возможный уход украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Как сообщает GuillaumeMP, 29-летний украинец интересен еще одному клубу из английской Премьер-Лиги.

Согласно данным источника, речь идет о "Ньюкасле", который ныне является самым богатым клубом АПЛ. Также источник подтверждает, что в услугах украинца заинтересованы "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест". Ранее были слухи, что Малиновского в своих рядах хотел бы видеть французский "Марсель".

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Контракт украинца с "Аталантой" действителен до лета 2023 года. Напомним, накануне появилась информация о том, что между Русланом и главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини возник конфликт.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Ньюкасл
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