Малиновский нарасхват. Самый богатый клуб АПЛ претендует на украинца

Последнюю неделю СМИ активно обсуждают возможный уход украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Как сообщает GuillaumeMP, 29-летний украинец интересен еще одному клубу из английской Премьер-Лиги.

Согласно данным источника, речь идет о "Ньюкасле", который ныне является самым богатым клубом АПЛ. Также источник подтверждает, что в услугах украинца заинтересованы "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест". Ранее были слухи, что Малиновского в своих рядах хотел бы видеть французский "Марсель".

Читайте также Малиновский заинтересовал тренера Марселя. Французы предлагают обмен

Контракт украинца с "Аталантой" действителен до лета 2023 года. Напомним, накануне появилась информация о том, что между Русланом и главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини возник конфликт.