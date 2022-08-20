Миколенко выйдет в старте Эвертона в третий раз подряд в этом сезоне
В соперниках – новичок АПЛ
Фото: KEEPUP
В рамках третьего тура Английской Премьер-лиги “Эвертон” встретится на стадионе “Гудисон Парк” с “Ноттингем Форест”. В стартовом составе "ирисок" появится игрок украинской национальной сборной Виталий Миколенко.
Your starting XI to take on Nottingham Forest! ????#EVENOT pic.twitter.com/RA1wiWzhWZ— Everton (@Everton) August 20, 2022
Он займет позицию левого латераля в схеме с тремя центральными защитниками. Отметим, что на такой же позиции Миколенко появлялся и в двух первых раундах АПЛ.
Добавим, что у "Эвертона" перед стартом этого поединка ноль заработанных очков - "ириски" расположились в зоне вылета. В то время в активе "Ноттингема" уже есть три зачетных пункта.
Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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