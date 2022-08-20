Миколенко выйдет в старте Эвертона в третий раз подряд в этом сезоне

В рамках третьего тура Английской Премьер-лиги “Эвертон” встретится на стадионе “Гудисон Парк” с “Ноттингем Форест”. В стартовом составе "ирисок" появится игрок украинской национальной сборной Виталий Миколенко.

Your starting XI to take on Nottingham Forest! ????#EVENOT pic.twitter.com/RA1wiWzhWZ — Everton (@Everton) August 20, 2022

Он займет позицию левого латераля в схеме с тремя центральными защитниками. Отметим, что на такой же позиции Миколенко появлялся и в двух первых раундах АПЛ.

Добавим, что у "Эвертона" перед стартом этого поединка ноль заработанных очков - "ириски" расположились в зоне вылета. В то время в активе "Ноттингема" уже есть три зачетных пункта.

Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.