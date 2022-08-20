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Зинченко – в старте Арсенала на матч с Борнмутом

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Александр сыграет в основе канониров в третьем матче АПЛ подряд

Зинченко – в старте Арсенала на матч с Борнмутом

Фото: Tribun Batam

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" объявил стартовый состав на предстоящий матч клуба против "Борнмута" в рамках третьего тура АПЛ. Украинский левый защитник Александр Зинченко снова сыграет за клуб с первых минут – уже третий раз подряд в этом сезоне.

В предыдущих двух турах АПЛ украинца меняли во втором тайме. В игре против "Кристал Пэлас", где Зинченко сделал ассист, его заменили на 82 минуте. В матче против "Лестера" его сняли уже на 76 минуте.

Стартовый состав "Арсенала":

Рамсдэйл – Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко – Парти, Эдегор, Джака, Сака, Мартинелли – Габриэл Жезус

Стартовый состав "Борнмута":

Траверс – Келли, Мефам, Сенеси – Лерма, Смит, Биллинг, Земура – Тавернье, Мур, Пирсон

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Борнмут
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