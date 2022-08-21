Зинченко установил рекорд АПЛ как игрок с наибольшим процентом побед

Вчерашняя победа "Арсенала" над "Борнмутом" стала для "канониров" третьей подряд в этом сезоне. Во всех трех матчах принял участие украинец Александр Зинченко, установивший уникальное достижение.

Сейчас у Александра 82,3% матчей, в которых его команда была победителем в чемпионате Англии. Речь идет о встречах, в которых Зинченко выходил на поле – это 65 победных поединков из 79 сыгранных. Об этом сообщает статистический портал OptaJoe.

Интересно, что украинец в первой четверке этого рейтинга имеет достаточно солидную компанию:

82,1% – Арьен Роббен;

81,5% - Аймерик Лапорт;

79,8% – Фил Фоден.

Напомним, что Зинченко дебютировал в АПЛ в декабре 2017 года. В общем на его счету четыре титула чемпиона Англии (все – из “Манчестер Сити”).