Зинченко установил рекорд АПЛ как игрок с наибольшим процентом побед
Речь идет о тех, кто провел в Премьер-лиге не менее 50 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашняя победа "Арсенала" над "Борнмутом" стала для "канониров" третьей подряд в этом сезоне. Во всех трех матчах принял участие украинец Александр Зинченко, установивший уникальное достижение.
Сейчас у Александра 82,3% матчей, в которых его команда была победителем в чемпионате Англии. Речь идет о встречах, в которых Зинченко выходил на поле – это 65 победных поединков из 79 сыгранных. Об этом сообщает статистический портал OptaJoe.
Интересно, что украинец в первой четверке этого рейтинга имеет достаточно солидную компанию:
- 82,1% – Арьен Роббен;
- 81,5% - Аймерик Лапорт;
- 79,8% – Фил Фоден.
Напомним, что Зинченко дебютировал в АПЛ в декабре 2017 года. В общем на его счету четыре титула чемпиона Англии (все – из “Манчестер Сити”).
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