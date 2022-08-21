19-летний воспитанник Шахтера перешел в португальский клуб
Будет играть в дубле
Твіттер Ешторіла
Португальский "Эшторил" объявил о подписании 19-летнего воспитанника "Шахтера" Дениса Шостака.
O Martim e o Denys são reforços da equipa Sub23 do Mágico????????— Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) August 20, 2022
Bem-vindos Mágicos????????#JogaLimpo #JuntosPeloMágico #EstorilPraia #AquiNaoEsMaisUm pic.twitter.com/5vFkX77Nxu
Центральный полузащитник в следующем сезоне проведет на правах аренды в этом клубе. Пока неизвестно, включает ли контракт опцию выкупа.
Также "канарейки" отметили, что Шостак будет представлять именно дубль, а не первую команду. "Эшторил" U-23 выступает в португальской Лиге открытия (молодежный чемпионат).
Отметим, что Денис выступал за юношескую команду Шахтера (U-19), а также пол года играл в аренде в “Мариуполе”, где провел 15 матчей на профессиональном уровне. Аналитический портал Transfermarkt оценивает украинца в 200 тысяч евро.
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