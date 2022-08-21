19-летний воспитанник Шахтера перешел в португальский клуб

Португальский "Эшторил" объявил о подписании 19-летнего воспитанника "Шахтера" Дениса Шостака.

Центральный полузащитник в следующем сезоне проведет на правах аренды в этом клубе. Пока неизвестно, включает ли контракт опцию выкупа.

Также "канарейки" отметили, что Шостак будет представлять именно дубль, а не первую команду. "Эшторил" U-23 выступает в португальской Лиге открытия (молодежный чемпионат).

Отметим, что Денис выступал за юношескую команду Шахтера (U-19), а также пол года играл в аренде в “Мариуполе”, где провел 15 матчей на профессиональном уровне. Аналитический портал Transfermarkt оценивает украинца в 200 тысяч евро.