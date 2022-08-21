ВИДЕО, как Дмитрий Хлебас забил три гола за пять минут в матче чемпионата Армении
Еще и сделал это после выхода на смену
Динамоманія/Автор невідомий
Украинский нападающий Дмитрий Хлебас отличился хет-триком в матче чемпионата Армении. Его команда "Урарту" в гостях обыграла клуб "Ноах" со счетом 0:6.
Хлебас вышел на замену во втором тайме и забил три финальных мяча на 76, 77 и 81 минутах. Это первый хет-трик в профессиональной карьере нападающего.
Отметим, что в текущем сезоне чемпионата в активе Хлебаса четыре гола в четырех матчах. За вторую половину предыдущего первенства Дмитрий отличился трижды в составе своей команды.
"Урарту" сейчас идет на второй позиции чемпионата Армении, уступая первому "Алашкерту" одним очком.
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