  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. ВИДЕО, как Дмитрий Хлебас забил три гола за пять минут в матче чемпионата Армении
В тренде

ВИДЕО, как Дмитрий Хлебас забил три гола за пять минут в матче чемпионата Армении

Наши за границей
(1 голосов)

Еще и сделал это после выхода на смену

ВИДЕО, как Дмитрий Хлебас забил три гола за пять минут в матче чемпионата Армении

Динамоманія/Автор невідомий

Новина українською

Украинский нападающий Дмитрий Хлебас отличился хет-триком в матче чемпионата Армении. Его команда "Урарту" в гостях обыграла клуб "Ноах" со счетом 0:6.

Хлебас вышел на замену во втором тайме и забил три финальных мяча на 76, 77 и 81 минутах. Это первый хет-трик в профессиональной карьере нападающего.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата в активе Хлебаса четыре гола в четырех матчах. За вторую половину предыдущего первенства Дмитрий отличился трижды в составе своей команды.

"Урарту" сейчас идет на второй позиции чемпионата Армении, уступая первому "Алашкерту" одним очком.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Хлебас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
efim423 (odessa)
21.08.2022 в 16:05
круто , играет в стране которая поддерживает агрессию в Украине . и ничего , всё законно , а простым смертным дома парится в этом п.из.деце
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде